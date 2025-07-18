«Динамо» Москва — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.97.

«Динамо» Москва – «Балтика», первый матч Российской Премьер-Лиги. У «Динамо», как вы знаете, новый главный тренер, Валерий Карпин, а также новые игроки — это 31-летний центральный защитник Осипенко (из «Ростова») и 30-летний центральный нападающий Иван Сергеев (пришедший из «Крыльев Советов»). Это игроки основы, 100%. Конечно же, когда восстановится Тюкавин, Сергееву придется конкурировать именно с ним, вряд ли они будут выходить на поле одновременно. Уверен, что новые игроки у бело-голубых ещё появятся, будем ждать.

В «Балтике» тоже есть новые футболисты, которые, по мнению селекционного отдела, должны усилить клуб. В это короткое межсезонье команда провела два «закрытых» матча против «Сочи» разными составами. Утренний матч был победным, а вечером было поражение — 1:2 (отличился Пряхин).

К прогнозу. Конечно, фаворит – «Динамо». И прогноз на их победу с форой (-1) считаю не очень рискованной ставкой. На каждой позиции клуб имеет преимущество — это раз. Второе, играют на своём стадионе, а это мощная поддержка болельщиков. Поэтому победа «Динамо» с форой (-1) мяч — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».