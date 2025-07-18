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«Динамо» — «Балтика»: прогноз Алексея Гасилина на игру РПЛ в Москве

«Динамо» — «Балтика»: прогноз Алексея Гасилина на игру РПЛ в Москве
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» за 1.56.

«Открытие нового сезона — это всегда особенный настрой. У «Динамо» новый тренер Валерий Карпин, классные усиления в центре (Максим Осипенко в защите и Иван Сергеев в атаке) и мощные товарищеские результаты. В контрольных матчах москвичи выглядели очень здорово — победы над «Локомотивом» 5:1 и над «Партизаном» 3:1 говорят сами за себя.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С другой стороны «Балтика» — новичок РПЛ. Ей предстоит адаптация к новому уровню сопротивления. В прошлом сезоне у них были отличные игры, но в предсезонке был и провал 1:2 с «Сочи», что показывает некоторую нестабильность.

Личные встречи говорят в пользу москвичей — четыре победы из пяти в последних матчах, преимущество над командой из Калининграда более чем убедительное. Для меня всё складывается следующим образом: «Динамо» выходит с амбициями, будет много атаковать, а «Балтика» станет прижиматься к своим воротам, действуя на контратаках. Ожидаю, что москвичи зададут тон сразу с первых минут и доведут игру до победы», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

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