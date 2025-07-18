«Динамо» М — «Балтика»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.88.

«Российский футбол возвращается. На прошлых выходных мы смотрели матч за Суперкубок, а теперь пришло время РПЛ. И в стартовой игре встретятся «Динамо» с «Балтикой», один из самых интригующих коллективов в турнире против калининградцев, которые спустя год вернулись в лигу. Жду тут борьбы, хотя думаю, что команда Карпина потерпеть неудачу не имеет права.

«Динамо» не лучшим образом завершило прошлый розыгрыш Премьер-Лиги – на пятой строчке. Да, разрыв с ЦСКА и «Спартаком» был минимален, но всё равно не удалось коллективу их опередить. И это при том, что бело-голубые неплохо выглядели на финише, пару раз проиграли за несколько месяцев, и то – топам, «Краснодару» в РПЛ (0:3), «Спартаку» в Кубке России (1:2).

Интересно, что улучшились результаты клуба после ухода из него Марцела Лички. Специалиста досрочно отправили в отставку. С новым тренером Роланом Гусевым начало «Динамо» чуть стабильнее выступать. И даже пошли разговоры, что стоит специалиста оставить. Но в итоге в стан москвичей пришёл топ-тренер – Валерий Карпин, действующий наставник сборной России.

И пока сложно что-то сказать про «Динамо» при Карпине. В общем-то, в товарищеских матчах не проигрывали – четыре победы и одна ничья, соперники были разного калибра. Скорее, пока фигура Карпина привлекала в коллектив разных футболистов, пришли Сергеев и Осипенко. Также из «Ростова» ещё зимой до Карпина пришёл Глебов. В общем, интригует «Динамо». Да, всё ещё приходится играть без Тюкавина, но как раз Сергеев сейчас его частично может заменить.

«Балтика» же в целом провела успешный прошлый сезон. Она участвовала в РПЛ, впервые в своей истории, но год назад вылетела из нее, завершив розыгрыш турнира на предпоследней строчке. Было видно, что калининградцы могли бороться, но было тяжело им. По итогу сразу же удалось вернуться в элиту российского футбола.

Причём команда Талалаева не просто вернулась в РПЛ, финишировав высоко в Первой лиге, она ещё и выиграла турнир, сделала это досрочно. Так что я бы не стал смотреть на серию из четырёх матчей без побед на финише прошлого сезона, к тому моменту «Балтика» уже вышла в Премьер-лигу.

Само собой, состав клуба после повышения в классе изменился. Тут трансферов на вход было намного больше, чем у «Динамо». Причём приехали футболисты из разных стран, Сербии, Болгарии, Венгрии. Но да, больших имён нет у калининградцев пока что.

В целом я тут жду борьбы. «Балтика» так просто очки не отдаст. Но всё же класс «Динамо» намного выше, его теперь ещё и Карпин тренирует. Думаю, у калининградцев мало шансов на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».