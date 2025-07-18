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«Динамо» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1-го тура РПЛ

«Динамо» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1-го тура РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» с форой (+1) за 1.86.

«Московское «Динамо» в нынешнее межсезонье привлекает много внимания, наверное, последний раз столько об этом клубе говорили лет 20 назад, когда Алексей Федорычев подписал в стан бело-голубых половину сборной Португалии. Сейчас таких масштабов нет, но приход Валерия Карпина, пусть и ожидаемый, стал серьёзным катализатором внимания к «Динамо». При этом тренер сохранил должность ещё и в сборной, но в клуб уже успели подписать двух статусных новичков. Из своей бывшей команды Карпин в состав москвичей пригласил Максима Осипенко, а ещё динамовцы усилили атаку приходом Ивана Сергеева.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» сезон-2023/2024 провела неоднозначно: с одной стороны, калининградцы вышли в решающий матч Кубка России, где были даже близки к успеху, но «Зенит» за 10 минут ход игры перевернул и трофей забрал. С другой стороны, в чемпионате тот сезон «Балтика» провалила и, финишировав на 15-м месте, элитный дивизион покинула. Игнашевич команду покинул, пришёл Грищенко, но уже в начале сентября его сменил Андрей Талалаев. В 26 турах Первой лиги он проиграл всего дважды, финишировал вместе с «Балтикой» на первой строчке и вернулся в РПЛ.

Калининградцы, вернувшись в элиту, серьёзных новичков пока не подписали. Бевеева из «Урала» и Ковача из «Партизана» к таковым отнести сложно, но главный козырь — Талалаев, который уже продолжительное время работает в команде. Понятно, что у «Динамо» выше класс футболистов, но смена тренера порой требует времени, чтобы игроки привыкли к новым требованиям. Поэтому вряд ли хозяев ждет лёгкая прогулка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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