«Акрон» — «Крылья Советов»: стал известен самый вероятный счёт
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19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 15:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.
Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50. Победа «Акрона» 2:1 доступна за 8.50, на 2:1 в пользу «Крыльев» дают 9.00.
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