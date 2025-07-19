«Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Акрон» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Магомед Адиев признался, что не успел толком поработать со всеми футболистами «Крыльев Советов», поэтому будет менять и наигрывать состав в процессе. В межсезонье самарский клуб провёл две товарищеские встречи, в которых сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) и уступил «Ахмату» (0:1).

В прошлом сезоне оба очных матча с одинаковым счётом 2:0 выиграл «Акрон». В каждой из этих встреч забивал Артём Дзюба. В качестве дополнительной ставки можно взять его гол. Но основной прогноз будет сделан на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Всё дело в том, что матч со статусом — самарское дерби. Болельщики заждались начала нового сезона, а команды поспешат их порадовать. Оба клуба не совсем удачно провели товарищеские встречи, а «Крылья Советов» сильно обновились и потратят много времени на сыгранность. Голам быть.