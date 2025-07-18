«Динамо» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Балтика» в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» 2-3 гола за 2.01.

«Время летит незаметно, и вот уже новый сезон РПЛ! 1-й тур открывается в пятницу матчем на «ВТБ Арене»: «Динамо» против «Балтики». Суперинтересное противостояние, тренерское противостояние — Карпин против Талалаева. Для Талалаева «Балтика» в Премьер-Лиге — это уже седьмой клуб, с которым он работает в высшем российском дивизионе. Для Карпина «Динамо» — это настоящий вызов и борьба за трофей. В общем, интриг более чем достаточно, и посмотреть на всё это очень любопытно.

У динамовцев дебютируют новички — и Сергеев, и Осипенко. Вообще, у «Динамо» очень хорошо подобранный, сбалансированный состав. И, конечно, важно для динамовцев и для Карпина начать чемпионат с убедительной игры, однако сделать это будет очень непросто.

«Балтика» — команда крепкая, команда, здорово играющая в обороне, мало пропускавшая в Первой лиге. Много новичков у «Балтики». И Талалаев сказал, что сейчас хороший выбор между сильными игроками и ещё лучше – для выбора стартовых 11.

«Динамо», конечно, сильнее. Здесь вопрос реализации «Динамо», вопрос того, как динамовцы сумеют раскачать, расшатать оборону калининградского клуба. Учитывая, что «Динамо» сыграет дома, я думаю, будет очень хорошая поддержка болельщиков. Кажется, что если аншлага не будет, то будет близко к этому.

Но больше трёх «Динамо» вряд ли забьёт этой «Балтике», а вот меньше двух может не хватить для победы. Поэтому мой прогноз на эту встречу — «индивидуальный тотал «Динамо» 2-3 гола». Беру исключительно «Динамо», такая мультиставка идёт за 2.01. Я думаю, что больше трёх не забьют, меньше двух — тоже вряд ли», — приводит слова Генича «РБ Спорт».