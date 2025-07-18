Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Крылья Советов»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ 19 июля

«Акрон» — «Крылья Советов»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ 19 июля
Комментарии

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 15:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Материалы по теме
«Акрон» — «Крылья Советов». Дебют Адиева и гол Дзюбы в самарском дерби
«Акрон» — «Крылья Советов». Дебют Адиева и гол Дзюбы в самарском дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android