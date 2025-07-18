«Акрон» — «Крылья Советов»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ 19 июля
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19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 15:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.
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