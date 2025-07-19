«Локомотив» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы команд

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 57% вероятности.

При этом шансы «Сочи» оценили в 4.90 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 4.15 (23%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Гол в каждом тайме доступен за 1.75.