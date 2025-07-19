«Локомотив» — «Сочи»: назван самый вероятный счёт

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.74, а шансы «Сочи» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу московского клуба за 8.50. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 8.70, победа «Локомотива» со счётом 1:0 доступна за 9.10.