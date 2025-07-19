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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.65.

У «Сочи» неплохой состав, а перед стартом нового сезона он усилился Михаилом Игнатовым и Романом Ежовым. Также арендованы Антон Зиньковский у «Спартака» и Дмитрий Васильев у «Зенита». Лучшие бомбардиры клуба, Павел Мелёшин и Мартин Крамарич, остались с командой.

В целом предсезонную подготовку южане провели неплохо — проиграли минимально «Пари НН» (0:1) и победили в матче с «Балтикой» (2:1). Во встрече с калининградцами отличились новичок Васильев и вернувшийся из аренды в ЦСКА Сауль Гуарирапа. Но игра с «Локомотивом» — это совсем другой уровень.

Прогнозируем тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.65. Обе команды достаточно молодые, свежие и интересные в нападении. Матч 1-го тура РПЛ — это всегда много эмоций. Хорошо, если встреча получится зрелищной. Московский клуб должен побеждать на классе, но южане смогут проявить себя в нападении. Тем более защита соперника ещё недоработана.

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