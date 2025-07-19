Стали известны шансы «Спартака» начать сезон с победы

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 65% вероятности.

При этом шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 6.90 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (21%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.