«Спартак» — «Динамо» Мх: определён самый вероятный счёт

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.50, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, — 1:0 в пользу московского клуба за 7.00. Ничья 1:1 доступна за 7.50. Победа «Спартака» 2:0 идёт с коэффициентом 8.30.