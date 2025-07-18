«Динамо» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура РПЛ 18 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Балтика» в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 3.5 за 2.40.

«Очень интригующая встреча на старте сезона. «Динамо» входит в него с большими ожиданиями. Есть серьёзные российские приобретения, планируются и ещё трансферы. Однако главное — Валерий Карпин пришёл в клуб, с ним динамовцы должны прогрессировать и как минимум попадать в медали. Напротив — «Балтика», которая только вышла в РПЛ. Но, если судить по той трансферной кампании, которая проведена, за выживание калининградцы биться не будут. У Талалаева в Первой лиге была крепкая банда, организованная, умело обороняющаяся. Не знаю пока, как «Балтика» будет выглядеть после вживления в состав новичков, всё-таки времени для адаптации было не так много. Тоже нужно время. Однако дисциплину Талалаев ставить умеет. Кроме того, встречи с «Динамо» для него всегда очень принципиальные, а тут ещё и Карпин в соперниках. И, кстати, «Зенит» в контрольном матче сумели обыграть.

«Динамо» по игрокам сильнее, но легко точно не будет. «Балтика» наверняка закроется, станет встречать уже на своей половине, чтобы не оставлять свободных зон за спинами защитников, куда могли бы врываться Гладышев, Сергеев, Нгамалё и другие атакующие футболисты. И динамовцам придется вскрывать.

Жду тяжёлой борьбы. Голов много не жду. Однако победу москвичи одержат, правда, с большим трудом. 1:0, 2:1, максимум 2:0. Всё-таки запас мастерства у динамовцев в сравнении с «Балтикой» приличный. Я ставлю на «П1 и тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».