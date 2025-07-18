«Динамо» Москва — «Балтика»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Москве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Матч, открывающий очередной сезон РПЛ. Матч хороший как раз для открытия. Я думаю, что достаточно интересный. И первая официальная игра «Динамо» с Валерием Карпиным во главе. «Балтика» вернулась в Премьер-Лигу. Наверное, не так много они сыграли контрольных встреч, но в одной из них одолели «Зенит». Тем не менее мы, наверное, нуждаемся ещё в каком-то времени и вот как раз в этих официальных играх для того, чтобы возможности «Балтики» понимать лучше.

В чём я практически уверен, так это в том, что игра не должна быть закрытой. Плюс ещё и не самые хорошие кондиции игроков, может быть, и не до конца команды сыграны. У Валерия Карпина это часто приводит к тому, что нет надёжности большой в обороне. Я думаю, что «Балтика» — это команда, которая пытается, стремится, во всяком случае, с учётом возможностей своего состава играть современно, попробует этим обстоятельством воспользоваться. И думаю, что шансы на это неплохие.

Мне кажется, «обе забьют» для матча открытия сезона в Премьер-Лиге — хорошая ставка. Коэффициент — 1.83. Вполне может быть ничья 1:1. Если «Динамо» выиграет, то выиграет, что называется, через «верх», практически наверняка пропустив», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».