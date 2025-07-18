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БЕТСИТИ и «Сочи» укрепили сотрудничество

БЕТСИТИ и «Сочи» укрепили сотрудничество
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Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Сочи» продлили соглашение о партнёрстве на три сезона. Теперь логотип букмекера будет располагаться на груди, и уже в ближайшем матче «Сочи» выйдут на поле в обновлённых футболках.

БЕТСИТИ и «Сочи» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активации, украшать матчдэй и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах – совместные акции, конкурсы и специальные проекты.

Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ:

— В прошедшем сезоне мы с ФК «Сочи» прошли непростой путь из Первой лиги в РПЛ. При этом каждый наш совместный проект создавался с любовью к клубу и его поклонникам. Нам особенно приятно, что «Сочи» достиг поставленных целей и вернулся в элиту российского футбола – мы верим, что и наш вклад в это возвращение был значимым.

Сейчас начинается новый этап нашего партнёрства. Мы входим в него с обновлённым менеджментом с обеих сторон, со свежими маркетинговыми решениями и с планами устраивать ещё более яркие активации. Мы намерены вывести наше сотрудничество на новый уровень, удивлять болельщиков, поддерживать команду и вместе идти к новым вершинам!

Борис Ротенберг, президент ФК «Сочи»:

— Мы рады, что наше сотрудничество с компанией БЕТСИТИ продолжается. Это партнёрство стало для нас важным ресурсом — как в плане поддержки, так и в развитии клубной экосистемы. Вместе с БЕТСИТИ мы реализовали множество проектов, которые нашли отклик у наших болельщиков. Продление контракта — это логичный шаг, подтверждающий эффективность нашей совместной работы. БЕТСИТИ становится для нас не просто спонсором, а стратегическим партнёром, с которым мы готовы реализовывать масштабные инициативы — как в спортивной, так и в маркетинговой сферах. Уверен, впереди нас ждёт продуктивная совместная работа, которая принесет пользу всему футбольному Сочи и подарит болельщикам множество ярких впечатлений!

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