«Пари НН» — «Краснодар»: стал известен самый вероятный счёт
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20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Начало — в 15:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.
Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 8.00. Победа «быков» 2:1 доступна за 8.30, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.50.
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