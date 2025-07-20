Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Краснодар»: стал известен самый вероятный счёт

«Пари НН» — «Краснодар»: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Начало — в 15:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 8.00. Победа «быков» 2:1 доступна за 8.30, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android