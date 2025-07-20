«Пари НН» — «Краснодар»: стал известен самый вероятный счёт

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Начало — в 15:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 8.00. Победа «быков» 2:1 доступна за 8.30, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.50.