«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

В межсезонье «Краснодар» одержал две впечатляющие победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (4:1) и «Ростовом» (4:2). Однако матч за Суперкубок России проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Моментов создали совсем немного, Кордоба не спас.

Не сомневаемся, что и качественная замена колумбийскому нападающему найдётся, чтобы временами давать ему отдых. Ну а в предстоящей игре с «Пари Нижний Новгород» не должно возникнуть проблем. Прогнозируем победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

После поражения в Суперкубке России подопечные Мурада Мусаева будут мотивированы и правильно настроены на результат. У них не получилось забить в ворота ЦСКА, поэтому во встрече с аутсайдером мы вправе ожидать взрывных атак. В прошлом сезоне краснодарцы выиграли у нижегородцев оба матча. В каждом из них было забито ровно по три мяча.