Стали известны шансы «Ростова» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
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20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.34, что составляет примерно 74%.
При этом шансы «Ростова» оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.80 (16%).
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.
Заключить пари на то, что «Ростов» не проиграет, можно за 3.65 (26%).
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