«Зенит» — «Ростов»: назван самый вероятный счёт

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.32, а шансы «Ростова» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 5.70. Победа «Зенита» 1:0 доступна за 6.70, на точный счёт 3:0 в пользу хозяев выставлен коэффициент 7.50.