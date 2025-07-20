Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Рубин»: определён фаворит матча в Грозном

«Ахмат» — «Рубин»: определён фаворит матча в Грозном
Комментарии

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Рубина» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.83.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android