«Ахмат» — «Рубин»: определён фаворит матча в Грозном

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Рубина» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.83.