«Ахмат» — «Рубин»: букмекеры спрогнозировали точный счёт
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20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Рубина» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Следом идёт победа «Ахмата» со счётом 1:0 (7.80), а также нулевая ничья (8.50).
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