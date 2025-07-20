«Ахмат» — «Рубин»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: «Ахмат» победит за 2.25.

В межсезонье «Ахмат» провёл несколько товарищеских матчей, в которых сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) и одолел «Крылья Советов» (1:0). Это похоже на стиль, в котором играли предыдущие команды Александра Сторожука. Грозненцы будут сконцентрированы на обороне.

«Рубин», в отличие от «Ахмата», никак не поменялся. Состав казанцев пополнил только защитник из Гондураса Дениль Мальдонадо. Однако и его готовность выступить в предстоящей встрече под вопросом. Зато продлил контракт Мирлинд Даку. Албанский нападающий блистал в прошлом сезоне и занял второе место среди лучших бомбардиров РПЛ.

В целом прошлый сезон «Рубин» провёл неплохо и закончил его в середине таблицы. Во время подготовки к чемпионату России — 2025/2026 казанский клуб провёл три товарищеские встречи, но с откровенно слабыми соперниками. Сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1) и одолел с одинаковым счётом 1:0 «Урал» и «Енисей».

Предлагаем поставить на победу «Ахмата» в матче с «Рубином» за 2.25. Грозненский клуб выглядит симпатичнее, сильно поменялся за межсезонье в лучшую сторону. Однако важнее то, что игра пройдёт на домашнем стадионе в Грозном. В прошлой очной встрече дома клуб обыграл казанцев даже в плохом состоянии.