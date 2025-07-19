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«Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.08.

«Дерби Самарской области откроет расписание матчей субботы: «Акрон» сыграет с «Крыльями», «Акрон», который финишировал выше в прошлом сезоне, чем «Крылья». Он сохранил практически весь состав, сохранил главную звезду Артёма Дзюбу. Во второй год в РПЛ, конечно, Зауру Тедееву и его команде будет намного сложнее.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Крыльев» большие перестановки — и на тренерском мостике, и в руководстве. И поменяется совсем скоро спортивный директор. В составе очень много изменений, но пришли хорошие новички. Магомед Адиев, мы знаем, любит строить игру от обороны и любит строить игру от трёх центральных защитников.

Здесь важно начать хорошо чемпионат и для тех, и для других. Принципиальный матч, принципиальное соревнование. В прошлом сезоне «Крылья» дважды «Акрону» уступили. Определённый зубчик имеется на эту команду.

«Крылья» точно не раскроются с первых минут, как мы это видели в матче со «Спартаком». И здесь основные голевые события могут произойти во втором тайме, когда команды, может быть, ещё не полноценно, не на 100% готовые функционально, будут допускать ошибки.

Мой прогноз на матч 1-го тура РПЛ — «2-й тайм результативнее 1-го» за коэффициент 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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