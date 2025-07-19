«Зенит» — «Ростов»: прогноз на матч 20 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Ростов», которая состоится 20 июля.

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Ростов» ждёт серьёзное испытание уже на старте чемпионата России. Мало того, что Валерий Карпин зимой ушёл с поста главного тренера, так ещё и клуб летом лишился двух ведущих футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Тренера заменили Джонатаном Альбой, а вот потерю игроков будет сложно компенсировать.

Это наглядно продемонстрировали товарищеские матчи, в которых ростовчане уступили «Краснодару» (2:4) и «Факелу» (0:2), а одолели махачкалинское «Динамо» (2:1). Много пропущенных мячей, причём даже во встречах с аутсайдерами. Кто будет цементировать оборону без Осипенко?

«Ростов» пока усилил состав только 19-летними защитником Александром Тарасовым, воспитанником «Зенита», и нигерийским нападающим Ибрахимом Махфусом Аджасой. Также из «Локомотива» пришёл Тимур Сулейманов и уже забил гол в одной из контрольных встреч. Однако это очевидная ставка на молодёжь.

Чтобы играть на равных с таким преобразившимся и мотивированным «Зенитом», всего этого мало. Прогнозируем победу сине-бело-голубых через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Сложно ожидать сенсации, когда встречаются такой разнообразный в атаке клуб и команда, которая в межсезонье потеряла тренера и двух ключевых футболистов.