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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.12.

«Жду весёлый футбол в Черкизове, где «Локомотив» сыграет с «Сочи». Роберт Морено остался на посту главного тренера сочинцев. У них мощная группа атаки: пришли Зиньковский, Игнатов, Ежов, вернулся Гуарирапа, есть Крамарич. В общем, хорошая, интересная группа атаки. Есть в оборонке проблемы, хотя и там весьма квалифицированные игроки. Но акцент у Морено в основном был сделан на атаку, когда он только пришёл в «Сочи». Не всё, конечно, получалось в Первой лиге. Посмотрим, как будет во втором заходе в Премьер-Лигу.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Локомотива» тоже интересные приобретения. Наверняка мы увидим новичков с первых минут — Комличенко, Бакаева, Руденко. Это всё интересные варианты. Баринов пока ещё остаётся в команде.

Если вспомнить матч прошлого года, когда «Локомотив» начинал чемпионат с дебютантом, с «Акроном», тогда у «Локо» не всё удачно сложилось по наполнению в игре, но удачно сложилось по результату. «Локомотив» выиграл тогда 3:2. Я думаю, что такой же весёлый, результативный футбол вполне может быть и в этой встрече», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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