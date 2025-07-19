«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.12.

«Жду весёлый футбол в Черкизове, где «Локомотив» сыграет с «Сочи». Роберт Морено остался на посту главного тренера сочинцев. У них мощная группа атаки: пришли Зиньковский, Игнатов, Ежов, вернулся Гуарирапа, есть Крамарич. В общем, хорошая, интересная группа атаки. Есть в оборонке проблемы, хотя и там весьма квалифицированные игроки. Но акцент у Морено в основном был сделан на атаку, когда он только пришёл в «Сочи». Не всё, конечно, получалось в Первой лиге. Посмотрим, как будет во втором заходе в Премьер-Лигу.

У «Локомотива» тоже интересные приобретения. Наверняка мы увидим новичков с первых минут — Комличенко, Бакаева, Руденко. Это всё интересные варианты. Баринов пока ещё остаётся в команде.

Если вспомнить матч прошлого года, когда «Локомотив» начинал чемпионат с дебютантом, с «Акроном», тогда у «Локо» не всё удачно сложилось по наполнению в игре, но удачно сложилось по результату. «Локомотив» выиграл тогда 3:2. Я думаю, что такой же весёлый, результативный футбол вполне может быть и в этой встрече», — приводит слова Генича «РБ Спорт».