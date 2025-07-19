«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 2.40.

«Московский «Спартак» на «Лукойл Арене» откроет чемпионат матчем против махачкалинского «Динамо». Кажется, что как раз с Махачкалы в прошлом сезоне все неудачи пошли для московского «Спартака». Проиграли тогда 1:2 — с нереализованным пенальти Медины, суперигра от Магомедова, голкипера Махачкалы. Именно в той встрече, как кажется, «Спартак» распрощался с надеждами на борьбу за призовые места и, в частности, за чемпионство.

У Махачкалы есть потери, потери серьёзные. Гаджиев вместе с Касинтурой команду покинули. Пока нет ни одного новичка. Но у Махачкалы есть фундамент, есть хорошая, надёжная в целом оборона, есть хорошие вратари, есть организация игры, есть отличная функциональная подготовка.

Но на данном этапе, в первом туре, «Спартаку», наверное, даже сподручнее играть с Махачкалой, повезло немножечко, потому что пока ещё команды не раскачались. «Спартак» примерно представляет, в какой футбол ему играть. Угальде, хоть и совсем недавно вернулся в команду, но, скорее всего, в составе появится, есть Заболотный, который предельно мотивирован. Ливай, я надеюсь, восстановится от травмы и сыграет в этом матче. В общем, как будет играть «Спартак», примерно понятно. Если он будет играть как во втором тайме со «Спартаком» из Суботицы, он выиграет. Если будет играть как в первом тайме, то проблемы будут достаточно серьёзные. «Спартак», вспоминая прошлую игру против Махачкалы и провал в первые 25-30 минут, должен сделать выводы и на эти же грабли не наступить. «Спартаку» самому надо агрессивно начать, постараться забить первым, заставить Махачкалу раскрыться, а потом уже соперника добивать.

Мой прогноз на этот матч — «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 2.40», — приводит слова Генича «РБ Спорт».