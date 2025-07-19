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«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Москве

«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Москве
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» Мх.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.90.

«Можно вспомнить прошлый сезон: абсолютно феноменальную победу имени Валентина Пальцева и последующий феерический разговор между защитником Махачкалы и Александром Бубновым. Я думаю, что это даже больше запомнилось.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Будет игра, в которой мы не увидим ни Бонгонда, ни Ливая. На мой взгляд, это серьёзный удар по атакующему потенциалу «Спартака». Может быть, увидим и Антона Заболотного в стартовом составе. У Махачкалы тоже достаточно большие изменения произошли, атака во многом была заточена на индивидуальных действиях Эгаша Касинтуры. Но нужно вспомнить, что в первой части чемпионата Махачкала была не сильно результативной командой.

Мне кажется, что рисунок не изменится и в этой игре. Поэтому нас ждёт не так много забитых мячей. Гости будут играть исключительно от обороны и держать контроль на своей территории, а «Спартаку» будет довольно сложно всё это скрыть. Я жду «низовую» игру: тотал меньше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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