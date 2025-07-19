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«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.30.

«Спартак» начинает сезон с матча с махачкалинским «Динамо». И у всех болельщиков в памяти весенний матч команд, в котором красно-белые проиграли дома, после этого у них всё разладилось. Вылетели из Кубка, не попали в тройку в чемпионате. Тогда спартаковцы пропустили два мяча в первом тайме, выглядели просто отвратительно, беспомощно. Во втором тайме могли всё перевернуть, но не реализовали множество моментов, не забили пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я уверен, что Станкович напомнит команде о той игре. Состав не поменялся, новичков пока нет. Так что футболисты и сами помнят, что это за соперник. Никакой недооценки уже не будет. Да и Махачкала не стала сильнее. Потеряли Касинтуру, который многое делал впереди, пока никого взять не получилось. Сезон для динамовцев будет сложнейшим.

«Спартак» при поддержке болельщиков должен вернуть должок. Не исключаю и крупной победы. Поставлю на П1 через тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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