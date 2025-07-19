«Акрон» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 1.71.

«Акрон» — «Крылья Советов». Матч пройдёт в Самаре, на стадионе, который для обеих команд является «домашним».

Команда Заурбека Тедеева показала отличный результат в прошлом сезоне, который был дебютным для неё. Было занято девятое место, а 10-ми с отставанием в четыре очка как раз таки стали «крылышки».

Изменений в команде из Тольятти практически нет, если не считать покинувшего клуб Владимира Хубулова, который вернулся в «Крылья». А Виталий Гудиев, экс-голкипер ФК «Факел», постарается усилить вратарскую позицию «Акрона». Всё же многовато они пропускали в прошлом сезоне, в итоге заняли третье место с конца по пропущенным голам.

Диаметрально противоположная ситуация в ФК «Крылья Советов». Более 10 игроков клуб покинули, а также главный тренер Игорь Осинькин, который отработал в команде пять сезонов. И Магомеду Адиеву, новому тренеру самарского клуба, вместе с селекционном отделом в срочном порядке пришлось очень активно поработать над пополнением состава.

Из пришедших футболистов можно выделить Сутормина, Божина, Михайло Баньяца (знакомый нам по «Краснодару»), также есть молодой центральный защитник из московского «Динамо» Иван Лепский, Никита Кокарев, голкипер из «Химок». Пока на этом точка.

Есть предположение, что «Крыльям» в первых турах будет ох как сложно. Повторюсь, что много игроков покинули клуб, и главной потерей, естественно, является центральный нападающий сборной России Иван Сергеев, который в прошлом сезоне в 23 матчах за «Крылья» забил девять голов.

Мой прогноз — это победа «Акрона» с форой (0). Как я сказал выше, я — за стабильность», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».