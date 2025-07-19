«Локомотив» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» 2:0 за 7.80.

«Локомотив» стартует в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Клуб явно намерен исправиться за предыдущий сезон, в котором он финишировал достаточно низко. И, думаю, шансы железнодорожников на набор трёх очков уже в 1-м туре высоки. Оппонент — «Сочи», который мог вообще не принять участия в РПЛ.

«Локомотив», конечно, снова будет котироваться как один из фаворитов, если не на чемпионство, то на попадание в топ-3 — точно. Хотя предыдущий сезон он даже в топ-5 не смог закончить. Шестым местом «довольствовались» подопечные Галактионова. Разрыв с оппонентами выше был не такой большой, помешали потери очков в последние месяцы, в том числе 1:1 с «Оренбургом» и с «Ростовом», 0:1 с «Рубином». В других же матчах с более сильными оппонентами «Локо» уже выглядел уверенно.

А вот амбиций у «Сочи» явно не так много. Ещё свежи в памяти выступления команды в позапрошлом сезоне РПЛ, когда она финишировала на последней строчке, без шансов вылетела в дивизион рангом ниже. И, на самом деле, в Первой лиге сочинцы тоже сыграли не так хорошо, как могли бы. Та же «Балтика», только вылетев из РПЛ, сразу же во втором по силе турнире страны финишировала первой с отрывом. Команда Морено же даже в топ-4 не попала, но из-за отстранения «Черноморца» она попала в стыки, где уже своего шанса не упустила — 1:2 и 3:1 с «Пари НН», тут она заслужила путёвку в Премьер-Лигу.

И в общем-то в таких результатах в Первой лиге «южане» могут винить только сами себя. Весь сезон они не так уж плохо выглядели, в итоге даже стали лучшей командой по количеству забитых голов. Но вот в трёх последних турах «Сочи» терпел неудачи, причём в играх с принципиальными соперниками. Итог — пятое место.

Так что мне тут тяжело представить равную игру. «Локомотив», конечно, сильнее, состав у него статуснее. Да, ушёл Тикнизян, но зато уже пришёл Комличенко, да и осталось много хороших игроков. «Сочи» таким похвастаться не может, разве что Зиньковского в аренду взяли.

Поэтому я тут верю в успех москвичей. Сочинцам и с менее сильными оппонентами в Первой лиге приходилось тяжело. Тут же будет топ-клуб РПЛ. Моя ставка — точный счёт 2:0 за 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».