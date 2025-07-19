«Спартак» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 19 июля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» не забьёт за 1.90.

«Спартак» начинает чемпионат-2025/2026 дома, и их соперником будет Динамо (Махачкала). Много было разных слухов про возможное усиление красно-белых, а также и про то, что некоторые игроки основного состава очень хотят уехать из России. Но пока мы можем констатировать только два трансфера: «на вход» — Антон Заболотный (оценку этому переходу давать не буду, оставлю её при себе) и центральный защитник Абена «на выход», хотя он даже не зашёл. Так что новые имена в составе красно-белых, скорее всего, возможно, мы увидим в следующих матчах.

Гости в прошлом сезоне нанесли поражение спартаковцам на их домашнем стадионе. Тот матч был «весёлым». И спартаковский автогол и также спартаковский незабитый пенальти. Итог — 1:2 в пользу гостей. Но в том матче у махачкалинцев играли два футболиста, которых уже нет в составе, Абакар Гаджиев и Эгаш Касинтура (они перешли в «Ахмат» «за деньги»). А замену им пока не нашли.

Конечно, состав спартаковцев намного сильнее и на бумаге они уже победили. Но на бумаге это одно, а в жизни может произойти всё что угодно, как это было в апреле этого года.

У меня всё крутится вокруг сухой победы красно-белых. Но я выбираю вариант «Динамо» не забьёт», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».