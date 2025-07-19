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«Локомотив» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России в Москве

«Локомотив» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России в Москве
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.70.

«Локомотив» будет «приветствовать» «Сочи», который вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Причём непростая была история у «южан», не лучшим образом они провели розыгрыш в Первой лиге, но всё равно по итогу попали в российскую элиту футбола. Но на очки в первом туре сейчас им, я думаю, нет смысла рассчитывать.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» не должен был вообще выходить в Премьер-Лигу по итогам сезона в Первой лиге. Так, клуб финишировал пятым, не попав даже в стыки. Но повезло ему с баном «Черноморца» — сочинцы получили возможность на повышение в классе и воспользовались ей. В стыковых матчах «южане» обыграли «Пари НН», причём ответный матч, который и стал решающим, коллектив играл без главного тренера Морено, но всё равно победил — 1:2 и 3:1. Специалист позже вернулся в расположение «Сочи».

«Локомотив», можно сказать, провалил прошлый розыгрыш РПЛ. Шестое место для него — разочарование. Конечно, железнодорожники хотят бороться как минимум за топ-3. Но результаты в сезоне подвели, в концовке слишком много ничьих было, ещё и из Кубка России вылетели от «Ростова» (0:2). Так что нужны были изменения.

На трансферном рынке «Локо» уже в определённой степени «пошумел». Так, несколько больших игроков пришли — Комличенко, Бакаев. Но зато покинул состав железнодорожников одна из её главных звезд — Тикнизян, переехал он в «Црвену Звезду». Также ушёл Сулейманов в «Ростов». У «Сочи», конечно, изменился состав частично. Был приобретён Кайнов из тульского «Арсенала», свободными агентами пришли Игнатов, Осипов, Зиньковьский был взят в аренду.

В предсезонке соперники провели совсем мало официальных товарищеских матчей, по ним мало что можно сказать. «Локомотив» в своём единственном спарринге уступил московскому «Динамо» (1:5), «Сочи» же играл с «Пари НН» (0:1) и с «Балтикой» (2:1). Но тут, само собой, нет смысла основываться в прогнозе на товарищеских встречах. Форма команд в любом случае будет примерно схожая, они только входят в игровой тонус. А вот если брать класс футболистов, их мотивацию, то тут у железнодорожников есть преимущество», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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