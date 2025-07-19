«Локомотив» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1-го тура чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.75.

«Локомотив» Москва — ФК «Сочи», матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сразу обратил внимание на котировки, и для меня непонятно, почему на победу «Локомотива» предлагается цифра 1.75. Считаю, что очень даже неплохой вариант.

У хозяев практически нет изменений в составе. Ушли Тикнизян и Сулейманов, которые в последнее время не являлись игроками основного состава. Зато очень неплохое усиление в атаку, сразу из трёх российских футболистов: центрфорвард Комличенко из «Ростова» и два фланговых полузащитника из «Химок» — Бакаев и Руденко.

Сочинцы тоже взяли несколько игроков, и тоже в атаку, но тех, которые или не всегда играли в своих клубах (я про Игнатова и Зиньковского из «Спартака»), или тех, кто играл, но не результативно, (я про Ежова, статистика сезона-2024/2025 — 21 игра и 0 забитых голов за «Крылья Советов», и Гуарирапу, который провёл сезон в ЦСКА и тоже был не основным игроком).

Ну и не забываем про тренеров, которые возглавляют клубы. Поэтому я и предложил в самом начале пари на победу команды Михал Михалыча за 1.75. Это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».