«Спартак» — «Динамо» Мх: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.80.

«Спартак» против махачкалинского «Динамо» в первом туре вернувшейся РПЛ. Если бы игра проходила в Дагестане, можно было бы даже поверить в то, что красно-белые потеряют очки. В Москве им слишком легко тоже не будет, конечно. Но всё равно слабо верится, что гости тут увезут баллы с игры.

«Спартак» явно заряжен после прошлого сезона, который он, по сути, провёл слабо. Для некоторых фанатов любой результат клуба, кроме чемпионства, является огромным провалом, и их тоже можно понять. Но даже четвёртое место — всё равно обидное. В целом сезон не так плохо провёл клуб с новым тренером Станковичем, мог бы и в топ-3 финишировать, но слишком хорош был ЦСКА на финишной прямой.

Ну а «Динамо» Махачкала выступило как раз выше ожиданий. Думаю, многие перед стартом первого для клуба сезона в РПЛ ждали его в конце увидеть в зоне вылета. Однако подопечные Биджиева большую часть времени провели за её пределами, финишировали 11-ми по итогу, даже выше «Химок». И это не случайно. Дагестанцы действительно показывали убедительный футбол, командно выступали, сплочённо. Дома у «Динамо» почти всем было тяжело играть, включая московских грандов.

Примечательно, что друг с другом соперники по этому матчу четыре раза встречались в прошлом сезоне и, что показательно, «Спартак» выиграл всего один раз. Ещё дважды дагестанцы добывали викторию, и ещё одна ничья была. Это, в общем-то, отражает сезон махачкалинцев, которые часто отбирали очки у сильных оппонентов, но слабым могли потом и проиграть, да и на выезде они не так уверенно смотрелись.

А тут как раз будет выездной первый матч сезона для «Динамо». Предсезонку оно провело не лучшим образом, если смотреть только на результаты, — три поражения и одна ничья, хотя соперники иногда были тяжёлыми — «Краснодар» (1:4), «Зенит» (0:2). У «Спартака» обратная ситуация — три матча, две победы и одна ничья. Хотя оппонент из РПЛ у него был только один — «Крылья Советов» (2:2). По трансферам сказать особо нечего у них. У «Динамо» пока больше футболистов уходили, а «Спартак», по сути, провёл пока только одну сделку на вход — подписал уже ветерана, Заболотного.

Жду тут тяжёлой игры для обоих оппонентов, голов вряд ли будет много. Но выиграть должен «Спартак». На него снова оказывалось огромное давление из-за итогов прошлого сезона, Станковича некоторые пытались отправить в отставку, но он так и не ушёл. Заряженные красно-белые должны три очка набирать, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».