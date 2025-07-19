«Спартак» — «Динамо» Махачкала: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Спартака» 2:0 за 5.80.

«Первый тур РПЛ, «Спартак» против махачкалинского «Динамо». Жду тут борьбы, но верю в успех красно-белых, их уровень всё-таки выше. Да и мотивация сейчас у москвичей точно будет.

«Спартак» финишировал не там, где хотел бы, в конце прошлого сезона. Да, от команды всегда ждут борьбы за первые строчки, но, как обычно, чего-то ей вечно не хватает. Так и в прошлом сезоне – вроде до зимней паузы прекрасно играли подопечные Станковича, начали даже думать о борьбе за титул. Но вот в 2025 году что-то сломалось, начали чаще оступаться. По итогу за топ-3 боролись с ЦСКА красно-белые, но итог – четвёртая строчка.

А вот «Динамо» Махачкала по-настоящему удивило, уже в позитивном ключе. От команды ничего особо не ждали, думали, будет бороться за выживание в свой первый сезон в РПЛ. Однако махачкалинцы показывали очень солидный футбол, часто красивый, командный. У подопечных Биджиева дома почти всем оппонентам было тяжело, даже топовым. Взять вот их игры со «Спартаком» за год – четыре встречи и всего одна виктория москвичей. В итоге «Динамо» закончило сезон за пределами зоны вылета, на 11-й позиции.

Да, класс и уровень «Спартака», конечно, выше. Но говорить про него что-то однозначное сейчас очень тяжело. Даже нет смысла особенно анализировать товарищеские игры. Тем более, думаю, состав ещё пополнится у команды Станковича, на одном Заболотном всё не остановится, ещё и Барко может уйти, его точно надо кем-то заменить. «Динамо» тоже усиливается в межсезонье, но больших имён у него пока нет.

В целом слишком лёгкой игры для москвичей тут не жду. Но и даже в мирный исход я не верю. Команда Станковича точно выйдет на поле биться, это старт сезона, три очка она наберёт с ходу, забив пару голов.

Моя ставка – точный счёт 2:0 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».