Пауло Коста — Роман Копылов: ставки и коэффициенты на бой UFC 318

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В соглавном событии сразятся бразилец Пауло Коста и россиянин Роман Копылов. Начало боя — не ранее 6:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Копылову и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35.

Шансы Косты на успешный исход оценили в 3.33. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 62.00.

Эксперты уверены, что поединок не закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.38, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.90.

Поставить на победу Копылова нокаутом или техническим нокаутом можно за 4.00. Если Коста выиграет по очкам, сыграет коэффициент 5.60.