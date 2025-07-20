Макс Холлоуэй — Дастин Порье: главный бой UFC 218, кто победит, какой прогноз

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя — не ранее 8:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Порье и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85.

Шансы Холлоуэя на успешный исход оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.00.

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок не закончится досрочно, а получится длинным. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.05.