Макс Холлоуэй — Дастин Порье: главный бой UFC 218, кто победит, какой прогноз
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В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя — не ранее 8:00 мск.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Порье и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85.
Шансы Холлоуэя на успешный исход оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.00.
Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок не закончится досрочно, а получится длинным. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.05.
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