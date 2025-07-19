Тим Цзю — Себастьян Фундора: ставки и коэффициенты на бой за звание чемпиона мира

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Начало боя — не ранее 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Тиму Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67. Шансы Себастьяна Фундоры на успешный исход оценили в 2.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 18.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.72, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.00. Вероятность первого варианта — около 60%.

Цзю получил шанс вернуть себе титул чемпиона мира в первом среднем весе. Впереди его ждёт реванш с Фундорой, которому Тимофей проиграл в марте 2024 года раздельным решением судей, утратив свой пояс.