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Названы шансы ЦСКА начать чемпионат России с победы

Названы шансы ЦСКА начать чемпионат России с победы
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21 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 60% вероятности.

При этом шансы «Оренбурга» оценили в 5.20 (18%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме доступен за 1.70.

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