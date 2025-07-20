Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Усик нокаутировал Дюбуа в реванше. Сыграл коэффициент 7.00

Усик нокаутировал Дюбуа в реванше. Сыграл коэффициент 7.00
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний непобеждённый украинец Александр Усик победил нокаутом в пятом раунде 27-летнего британца Даниэля Дюбуа.

Таким образом, Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для боксёров это был реванш.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

Букмекеры не сомневались в победе Усика, принимая ставки на него с коэффициентом 1.30. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1300 рублей. Шансы Дюбуа оценивались в 4.00, ничья шла за 25.0.

На тотал меньше 9.5 раунда давали 2.10, победа Усика нокаутом оценивалась в 2.15. Заключить пари на успех украинского боксёра в 1-6 раундах предлагалось за 7.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android