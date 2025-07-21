«Оренбург» — ЦСКА: стал известен самый вероятный счёт матча
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21 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Оренбурга» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.25.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.
Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу московского клуба за 7.00. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 7.50, на победу ЦСКА 2:0 выставлен коэффициент 8.30.
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