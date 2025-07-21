«Оренбург» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) за 2.60.

Челестини с ЦСКА уже взял первый трофей — Суперкубок России. Армейцы обыграли «Краснодар» со счётом 1:0. Грамотно действовали по всем линиям, но не позволяли себе рисковать. Слишком важная игра. До этого армейцы показывали более результативный футбол в товарищеских матчах, обыграв «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2).

Всё это следствие работы швейцарского специалиста, требующего от красно-синих активнее играть в нападении. Он сторонник атакующего футбола и знает, как его довести до совершенства. В матче с «Оренбургом» предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.

Победа в Суперкубке России будет положительно влиять на эмоциональный настрой красно-синих. Можно воспользоваться неподготовленностью оренбургского клуба к РПЛ. Пока в его составе нет качественных футболистов, он будет уязвимым по всем линиям.