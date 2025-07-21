ОФК — «Спартак» Суботица: букмекеры оценили шансы команд

21 июля 2025 года в матче 1-го тура сербской Суперлиги сыграют ОФК Белград и «Спартак» Суботица. Встреча состоится на стадионе «Омладински» в Белграде. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение белградскому клубу. Поставить на победу ОФК можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Спартака» из Суботицы оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу белградского клуба за 7.50.