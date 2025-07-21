ОФК — «Спартак» Суботица: прогноз на матч чемпионата Сербии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру чемпионата Сербии ОФК — «Спартак» Суботица.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 гола за 2.25.

В прошлом сезоне чемпионата Сербии ОФК занял четвёртое место, но в концовке выглядел неубедительно. Потерпел четыре поражения в шести матчах. «Спартак» из Суботицы боролся за выживание и чудом спасся от участия в стыковых матчах. Поэтому нет ничего удивительного, что руководство клуба сменило тренера. Команду возглавил Душан Джорджевич.

Межсезонье «синие голуби» провели плодотворно, сыграв пять товарищеских матчей. Сначала «Спартак» уступил «Сутьеске» (1:2) и дважды сыграл вничью — с «Радником» (2:2) и «Слогой» (2:2), а одержал победу во встрече с «Нови Пазар» (2:1). Каждый раз клуб из Суботицы пропускал, что указывает на очень плохую игру в обороне.

Именно поэтому разгромное поражение в игре с московским «Спартаком» со счётом 1:4 никак не удивило. Причём сербская команда открыла счёт, однако после этого красно-белые полностью перехватили инициативу и уничтожили оборону Душана Джорджевича. Подопечные Деяна Станковича могли забивать больше, но трудности с реализацией никуда не делись. Хотя это другая история.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. У обоих клубов есть большие проблемы с оборонительной линией, которые легко выявили московские команды из РПЛ. К тому же ОФК и «Спартак» очень слабо усилились и практически не изменились с прошлого сезона.