Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за 1.90.

«Чемпион страны, футбольный клуб «Краснодар» сыграет в 1-м туре против «Пари НН», обновлённого «Пари НН». Опять новый тренер у нижегородцев — Алексей Шпилевский, начинавший в системе «Ред Булл», был в Зальцбурге, в Лейпциге. В общем, тренер перспективный, очень интересный, очень молодой, с интересными новыми идеями. Но про «Пари НН» мы привыкли подобное говорить перед каждым сезоном. Посмотрим, как будет сейчас.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наверное, не самый удачный старт для нижегородцев — начинать против чемпиона. «Краснодар» мы видели в Суперкубке в матче с ЦСКА. И первый тайм «Краснодар» смотрелся очень и очень прилично, но реализовать хотя бы минимум моментов, которые создали, не смогли. Но, конечно, по статусу, по уровню «Краснодар» «Пари Нижний Новгород» заметно превосходит.

С учётом надёжной в целом игры «Краснодара» в обороне матч вряд ли получится очень результативным, но «Краснодар» должен увозить три очка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы
«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android