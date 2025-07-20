«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за 1.90.

«Чемпион страны, футбольный клуб «Краснодар» сыграет в 1-м туре против «Пари НН», обновлённого «Пари НН». Опять новый тренер у нижегородцев — Алексей Шпилевский, начинавший в системе «Ред Булл», был в Зальцбурге, в Лейпциге. В общем, тренер перспективный, очень интересный, очень молодой, с интересными новыми идеями. Но про «Пари НН» мы привыкли подобное говорить перед каждым сезоном. Посмотрим, как будет сейчас.

Наверное, не самый удачный старт для нижегородцев — начинать против чемпиона. «Краснодар» мы видели в Суперкубке в матче с ЦСКА. И первый тайм «Краснодар» смотрелся очень и очень прилично, но реализовать хотя бы минимум моментов, которые создали, не смогли. Но, конечно, по статусу, по уровню «Краснодар» «Пари Нижний Новгород» заметно превосходит.

С учётом надёжной в целом игры «Краснодара» в обороне матч вряд ли получится очень результативным, но «Краснодар» должен увозить три очка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».