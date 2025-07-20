«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.40.

«Действующий чемпион России начинает свой путь в новом сезоне. Точнее, он для «Краснодара» уже стартовал, но вот в Премьер-Лиге это будет первый матч для него. И сразу же не самый сильный соперник — «Пари НН». Жду победы «быков» тут.

«Краснодар» добился огромного успеха в прошлом сезоне — стал чемпионом страны. В тяжёлой борьбе он всё-таки опередил «Зенит», не совершил ошибок предыдущих сезонов. Действительно сильный сезон провела команда, состав отличный — Кордоба, Сперцян, Агкацев. Наконец собрали хороший состав, который и помог выиграть турнир.

Правда, сезон для краснодарцев уже начался на прошлых выходных — и сразу поражение. Два года подряд они уступают в Суперкубке России. На этот раз с ЦСКА не смог справиться южный коллектив — проиграл 0:1. Хотя в общем-то не так плохо «Краснодар» выступил, моментов имел много, особенно после того, как пропустил. Могли бы они и выйти легко за пределы 90 минут.

Само собой, ожидания сейчас от «Краснодара» огромные. Нужно снова подтверждать свой статус, защищать титул чемпиона. На трансферном рынке клуб довольно активен, совершает много трансферов на вход. Так, на днях за большие деньги был подписан Аугусто из «Нанта», ещё пара легионеров пополнили состав «быков». Но вот в то же время Кайо перешёл в «Ботафого».

А вот с «Пари НН» интересная ситуация получилась. Клуб формально не должен принимать участия в этом сезоне в РПЛ. В прошлом розыгрыше он финишировал в зоне стыковых матчей, в которых позже проиграл «Сочи» (2:1 и 1:3). Но затем «Химки» не получили лицензию на участие в новом сезоне лиги, большинство клубов проголосовало за возвращение нижегородцев.

Несмотря на такую ситуацию, руководство коллектива всё равно решило расстаться с тренером Гончаренко. Ему на замену уже был подписан белорусский специалист Шпилевский. Состав «Пари НН» тоже частично изменился, ушли некоторые игроки, у других закончились аренды. Подписаний же у команды было пока не так много — купили Эктова и Ивлева.

Тут особой интриги я не вижу. «Пари НН» намного слабее действующего чемпиона России. В 10 последних очных матчах нижегородцы добыли над оппонентом всего одну победу, и ту — в Кубке. Так что «быки», вероятно, начнут сезон с набора трёх очков. Тем более они будут мотивированы после неудачи в Суперкубке», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».