«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.88.

«Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» стартует в новом сезоне выездным матчем с «Пари НН», и, несмотря на недавнее поражение в Суперкубке от ЦСКА (0:1), «быки» остаются явными фаворитами этой встречи.

Команда Мурада Мусаева сохранила костяк и усилилась в межсезонье. Команду пополнили Жубал и Дуглас Аугусто, а также почти согласован трансфер Гаэтана Перрена. В товарищеских матчах «Краснодар» демонстрировал убедительную игру, разгромив «Динамо» Махачкала (4:1) и «Ростов» (4:2), что говорит о хорошей готовности к старту чемпионата.

«Пари НН» подходит к матчу в статусе аутсайдера. Команда, которая чудом избежала вылета из РПЛ после банкротства «Химок», сменила тренера — вместо Виктора Гончаренко пришёл Алексей Шпилевский, но серьёзных усилений в составе не произошло. В контрольных матчах нижегородцы выглядели неубедительно, недавно проиграв «КАМАЗу» (1:3), что не вселяет оптимизма перед игрой с чемпионом.

Так как матч перенесён в Казань, то у «Пари НН» не будет фактора домашнего поля. Поставим на победу «Краснодара» с форой (-1) мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».