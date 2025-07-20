Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.88.

«Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» стартует в новом сезоне выездным матчем с «Пари НН», и, несмотря на недавнее поражение в Суперкубке от ЦСКА (0:1), «быки» остаются явными фаворитами этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Мурада Мусаева сохранила костяк и усилилась в межсезонье. Команду пополнили Жубал и Дуглас Аугусто, а также почти согласован трансфер Гаэтана Перрена. В товарищеских матчах «Краснодар» демонстрировал убедительную игру, разгромив «Динамо» Махачкала (4:1) и «Ростов» (4:2), что говорит о хорошей готовности к старту чемпионата.

«Пари НН» подходит к матчу в статусе аутсайдера. Команда, которая чудом избежала вылета из РПЛ после банкротства «Химок», сменила тренера — вместо Виктора Гончаренко пришёл Алексей Шпилевский, но серьёзных усилений в составе не произошло. В контрольных матчах нижегородцы выглядели неубедительно, недавно проиграв «КАМАЗу» (1:3), что не вселяет оптимизма перед игрой с чемпионом.

Так как матч перенесён в Казань, то у «Пари НН» не будет фактора домашнего поля. Поставим на победу «Краснодара» с форой (-1) мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы
«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android