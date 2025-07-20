«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ в Казани

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.92.

«Пари НН» и «Краснодар» сойдутся в первом туре чемпионата России. Первая игра для «быков» в статусе действующих чемпионов страны. Думаю, три очка они без проблем тут наберут.

Официально сезон для «Краснодара» стартовал еще неделю назад, раньше, чем для большинства других команд в РПЛ. Играли они с ЦСКА в Суперкубке. И стоит отметить, что уверенно смотрелись подопечные Мусаева – бежали, создавали моменты, отрезками доминировали. Сохранил свой стил «Краснодар» после летней паузы. Но вот выиграть не получилось, хотя по моментам «быки» точно должны были выигрывать – 0:1.

«Пари НН» же мог и не участвовать в этом розыгрыше чемпионата России. Тяжелый и непростой у него был сезон, финишировали нижегородцы в зоне стыковых матчей, в которых они проиграли «Сочи» — 2:1 и 1:3. Но затем команда все-таки получила прописку в РПЛ, несмотря на проигрыш в стыках. Место «освободилось» после бана «Химок», клубы лиги выбрали, чтобы «Пари НН» вернулся.

«Краснодар» же провел отличный сезон, наконец стал чемпионом России, впервые в своей истории. Снова бок о бок они шли в турнире с «Зенитом», все могло измениться в заключительных турах, но краснодарцы не позволили себе ошибок, опередили на пару очков питерцев по итогу. И учитывая новый статус в РПЛ, «быки» уже летом успели закупиться, приобрели несколько иностранцев.

«Пари НН» же сменил тренера – на место Гончаренко пришел Шпилевский. Несколько новых игроков у нижегородцев тоже есть, но без больших имен. Летом коллектив провел три товарищеских матча, в которых обыграл «Текстильщик» (3:0) и «Сочи» (1:0), а также уступил «Камазу» (1:3). У «Краснодара» до Суперкубка было всего два спарринга, в обоих он победил, забив по четыре мяча – 4:1 с «Динамо» Махачкала и 4:2 с «Ростовом».

В общем, тут я буду опираться на форму и состояние более сильной команды в их паре. В Суперкубке «Краснодар» показал, что все еще готов играть активно, в РПЛ он снова намерен бороться за лидерство. Нынешний «Пари НН» — не соперник «быкам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».