«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч 1-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.35.

«Вообще не понимаю, за счет чего Нижний Новгород входит в сезон. Усилились только Лесовым, ушел Гоцук, то есть в обороне точно будут проблемы. В команде перестраивают схему игры и будут играть более агрессивно и в прессинг. Насколько я знаю, этот тренер всегда так играет независимо от соперника.

В первом туре «Пари НН» попал на «Краснодар», который играет на пространстве и только чудом не забил ЦСКА в суперкубке. Я думаю, «Краснодар» победит с форой (-1,5). На хорошем поле чемпион со всеми трансферными покупками играет против открытого «Нижнего» — точно надо брать с форой.

И я бы поставил на гол Кордобы, который много забивал на острие и в прошлом году», — приводит слова «РБ Спорт».